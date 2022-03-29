Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi - Son Dakika
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Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi

29.03.2022 09:59
Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi

Kartepe Belediyesi personellerine "Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri" semineri verildi.

Kartepe Belediyesi personellerine "Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri" semineri verildi.

Kartepe Belediyesi çalışan personeline yönelik eğitim seminerlere ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, sağlık seminerlerinin ilkini "Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri" eğitimiyle başlattı. Eğitime konuşmacı olarak Psikiyatri Uzm. Dr. Elçin Atasever konuk oldu. Atasever, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgın sürecinin; kalabalık ortamlara girmekten kaçınma ile başlayıp yüz yüze iletişimin kesintiye uğraması, stres ve kaygı düzeyindeki şiddetli artış ile yeni bir hayat düzenine geçildi. Belirsizlik ile baş etmek adına yeni kararlar ve düzenlemeler yapılmalıdır. Güven, korku, mutluluk, mutsuzluk gibi zıt kavramlar arasında gidip gelen bir hayat ile mücadele etmek oldukça zordur. Bunlar kaygı oluşturur. Şu dönemde yaşanılanların kaygı oluşturması beklenen bir durum çünkü yarının ne getireceğini bilmiyoruz" dedi.

Stresten uzak durulması gerektiğini ifade eden Atasever, "Bu kişilerin izolasyon halindeyken meditasyon yapmaları, yakınları ve sevdikleri kişilerle telefon ve görüntülü konuşmalar gerçekleştirmeleri, hobileri ile vakitlerini geçirmeleri kendilerini daha iyi hissettirecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi
Kartepe Belediyesi personellerine eğitim verildi

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Kartepe Belediyesi, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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