Kartepe Evleri kura çekiminde 144 konutun sahibi belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilen "Kent Konut Kartepe Evleri" projesinde 144 konutun asil ve yedek hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

Antikkapı'da Kocaeli 3. Noteri gözetiminde şeffaf şekilde yapılan kura çekimine vatandaşlar ilgi gösterdi. 29 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde tamamlanan ön başvuruların ardından kuraya 5 bin 864 vatandaş katılmaya hak kazandı.

Kura çekim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, şehrin yaşanabilir ve güvenli bir noktaya gelmesi için kentsel dönüşümün etkinliğini artırma gayretinde olduklarını belirterek, "Bu çalışmalarla beraber yaşanılabilir, örnek bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 12 blok ve 144 konut olarak inşa edilen, bünyesinde Güneş Enerji Sistemi (GES) ve elektrikli araç istasyonu barındıran projenin 2026 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Kura sonuçlarına, Kent Konut'un resmi internet sitesi (www.kentkonut.com.tr) üzerinden ulaşılabilecek. - KOCAELİ