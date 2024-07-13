Kartepe'de "15 Temmuz Zamanı Durduran Gece Sergisi" - Son Dakika
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Kartepe'de "15 Temmuz Zamanı Durduran Gece Sergisi"

Kartepe\'de "15 Temmuz Zamanı Durduran Gece Sergisi"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kartepe'de "Zamanı Durduran Gece 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı.

13.07.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kartepe'de "Zamanı Durduran Gece 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kartepe Sanat Evi'nde "Zamanı Durduran Gece 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sergide, 15 temmuz hain darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı 52 fotoğraf yer aldı. 251 şehidin fotoğraflarının yer aldığı sergide ayrıca hain darbe girişiminde yaşanan süreci anlatan pano yer aldı. Sergiyi gezen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Sanat Evi'mizde ziyaretçilerine kapılarını aralayan Zamanı Durduran Gece 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni incelerken hain darbe teşebbüsünün milletimizin hafızasında nasıl yer ettiğini bir kez daha derinden hissettim. Canı pahasına vatanını savunan aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmanın bu milletin her bir ferdinin vazifesi olduğu düşüncesiyle tüm hemşehrilerimi bu sergiyi görmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Zamanı Durduran Gece 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi 26 Temmuz tarihine kadar saat 09.00-17.00 saatlerinde Kartepe Kent Meydanı Sanat Evi'nde ziyarete açık olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de '15 Temmuz Zamanı Durduran Gece Sergisi' - Son Dakika

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