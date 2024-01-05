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Kartepe'de 2023 yılında 995 çift dünyaevine girdi - Son Dakika
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Kartepe'de 2023 yılında 995 çift dünyaevine girdi

Kartepe'de gerçekleştirilen nikah cemiyetlerinde 2023 yılında toplam 995 çift evlendi. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen nikah törenleri, çeşitli kültür merkezlerinde ve açık alanlarda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çiftlerin mutlu günlerinde yanlarında yer aldı ve bazen nikahları kıyarken, bazen de şahitlik etti.

Kartepe\'de 2023 yılında 995 çift dünyaevine girdi
05.01.2024 - 12:39,
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Kartepe'de 2023 yılında 995 çift dünyaevine girdi.

Nikah cemiyetleri, Kartepe Belediyesi Acısu Kültür Merkezi, Ataevler Kültür Merkezi, Derbent Kültür Merkezi, Hasan Yılmaz Kültür Merkezi, Suadiye Kültür Merkezi, Uzunçiftlik Kültür Merkezi, Uzuntarla Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Hergeleci İbrahim Er Meydanı ve Eşme sahilinde ki açık alanda gerçekleştirildi. 2023 yılında Kartepe'de 995 çift mutluluğa "evet" dedi.

Mutlu bir yuva kurmak için Kartepe Belediyesi'ne başvuran çiftleri Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yalnız bırakmadı. Vatandaşların davetlerine icabet ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olan Kocaman, çiftlerin kimi zaman nikahlarını kıyarken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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