Kartepe\'de Alo Evlat Sağlık Kulübü\'nden İftar Buluşması

Kartepe Belediyesi'ne bağlı Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, bakım hizmeti verdikleri vatandaşlarla iftarda buluşuyor.

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projelerinden Alo Evlat Sağlık Kulübü, bakımını üstlendiği vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. İlçe genelinde büyüklerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için iftar programları düzenliyor.

Son olarak Emekevler Mahallesi'nde Hasan Fehmi Alioğlu ve Sebile Altınkaya ile Ataevler Mahallesi'nde Hatice Aydoğan ve Ayşe Karahan, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleriyle aynı sofrada bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar yemeğinin ardından ekipler, büyüklerle çay içerek sohbet etti. - KOCAELİ