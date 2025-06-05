Kartepe\'de Alo Evlat Sağlık Kulübü, Yaşlı ve Engellilere Bayram Hazırlığı Yapıyor

Kartepe'de Alo Evlat Sağlık Kulübü, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların bayramlarını daha sağlıklı ortamda geçirebilmeleri için ev temizlikleri ve kişisel bakım hizmetleri gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alo Evlat Sağlık Kulübü, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız verdi. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, her ay düzenli olarak yaptıkları Kartepe'de yaşayan yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların daha sağlıklı ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yaptı. Yaş almış vatandaşlarının yalnız olmadığını hissettirmek, onların bayramı daha huzurlu ve sağlıklı ortamda karşılamalarını sağlamak amacıyla yürütülen temizlik hizmeti, büyük memnuniyetle karşılandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapılan çalışmalarla ilgili, "Alo Evlat Kulübümüzle, büyüklerimizin sadece evlerini değil gönüllerini de bayrama hazırlıyoruz. Bizim kültürümüzde yaşlılarımız baş tacıdır. Onların dualarını almak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok kıymetli. Bayram vesilesiyle hem fiziki temizlik hem de manevi bir temas kurmak adına bu hizmeti sürdürüyoruz. Tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum." dedi.

"Evlat sıcaklığı ile bizimle ilgileniyorlar"

Alo Evlat Sağlık Kulübü hizmetlerinden faydalanan Sebile Altınkaya verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alo Evlat Kulübü, sadece ihtiyaçlarımızı karşılamıyorlar. Bizlere dert ortağı oluyorlar. Tıpkı bir evlat sıcaklığı ile her şeyimizle ilgileniyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. - KOCAELİ