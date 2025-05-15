Kartepe\'de Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Hizmete Girdi

Kartepe'de çevreci ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla elektrikli araç şarj istasyonları aktif olarak hizmet vermeye başladı.

Kartepe Belediyesi, çevreci ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek ve elektrikli araç sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla kent genelinde şarj istasyonu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kent Meydanı Otoparkı ve Antik Köfte önü olmak üzere iki ayrı noktada elektrikli araç şarj istasyonları aktif olarak hizmet vermeye başladı. Çevreci teknolojilerin yaygınlaşmasına destek olan bu hizmet ile sürücülere hem kolay erişim hem de hızlı şarj imkanı sağlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve modern şehir hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek, vatandaşlarımızın bu konuda ihtiyaç duyduğu altyapıyı sağlamak bizim sorumluluğumuz. Kent Meydanı ve Antik Köfte önünde faaliyete geçen şarj istasyonlarımızla bu alandaki eksikliği önemli ölçüde giderdik. Kartepe'miz, çevreci ulaşımda da örnek bir şehir olmaya devam edecek" dedi.

Elektrikli araç kullanıcıları, hizmete açılan bu noktalar sayesinde araçlarını güvenle ve kolayca şarj edebilecek. - KOCAELİ