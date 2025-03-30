Kartepe\'de Geleneksel Keşkek Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Kartepe'de geleneksel olarak bayramın ilk günü yapılan Keşkek Şenliği, ilçe halkını bir araya getirdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan Bayramı namazının ardından Selimiye Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği bahçesinde düzenlenen İbrikdere Geleneksel Keşkek Şenliği'ne katıldı. Kartepeliler, bu geleneksel şenliğe yoğun ilgi göstererek etkinlik alanını coşkuyla doldurdu. Hem yöresel kültürü yaşatmayı hem de birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren etkinlikte, vatandaşlar bayramlaşarak geleneksel şenliğin keyfini çıkardı.

"Geleneklerimizi yaşatmak için gayret gösteriyoruz"

Etkinliğe katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her yıl bayramların coşkusunu paylaşarak düzenlediğimiz Keşkek Şenliğimiz, değerli hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla giderek daha büyük buluşma haline gelmektedir. Geleneklerimizi yaşatmak ve bu güzel etkinliği daha geniş kesimlere ulaştırmak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Şenliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu - KOCAELİ