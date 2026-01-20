Kartepe'de geleneksel kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kartepe'de geleneksel kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi

Kartepe\'de geleneksel kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi
20.01.2026 17:10  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe Belediyesi ve Türk Kızılay Kocaeli işbirliğiyle düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında, 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla vatandaşlar ve belediye personeli bir araya geldi. Katılımcılara bağışın önemi anlatıldı ve gönüllülerden kan örnekleri alındı.

Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay Kocaeli Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binasında "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinliğe, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Gün boyu devam eden kampanyada, Kızılay ekipleri tarafından kan bağışının önemi anlatılırken, kök hücre bağışı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Gönüllülerden kan ve kök hücre numuneleri alındı.

Yetkililer vatandaşları düzenli kan bağışına davet ederken, kampanya kapsamında bağışçılara termos çanta hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızılay, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de geleneksel kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:13:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de geleneksel kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.