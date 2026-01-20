Kartepe\'de geleneksel kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi

Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay Kocaeli Kan Bağışı Merkezi işbirliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binasında "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinliğe, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Gün boyu devam eden kampanyada, Kızılay ekipleri tarafından kan bağışının önemi anlatılırken, kök hücre bağışı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Gönüllülerden kan ve kök hücre numuneleri alındı.

Yetkililer vatandaşları düzenli kan bağışına davet ederken, kampanya kapsamında bağışçılara termos çanta hediye edildi. - KOCAELİ