Kartepe'de okul kantinleri, gıda güvenliği, hijyen, yasaklı ürünler ve fiyat etiketi yönünden denetlendi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kantinlerin hijyeni, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak fiyat uygunluğunu inceledi. Kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.