Kartepe'de Ramazan ayı öncesi denetimler sıklaştı - Son Dakika
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Kartepe'de Ramazan ayı öncesi denetimler sıklaştı

29.03.2022 10:52
Kartepe'de Ramazan ayı öncesi denetimler sıklaştı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde zabıta ekipleri; hijyen kuralları, hamur kazanları ve tezgahlar başta olmak üzere tek tek inceleme yapıyor. Ekmek gramajları tartılarda kontrol edilirken, pandemi kurallarına uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarına hız verirken, denetimlerde arttı. Zabıta ekiplerimiz fırın denetimleriyle, hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeleri hedeflenmektedir. Ramazan ayına hazır bir şekilde gireceğiz. Kartepe esnafımız dürüst ve temizdir, özenlidir. Tüm hemşehrilerime hayırlı, bereketli Ramazanlar dilerim" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de Ramazan ayı öncesi denetimler sıklaştı
Kartepe'de Ramazan ayı öncesi denetimler sıklaştı

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Kars'ta marketler denetleniyor Kars'ta marketler denetleniyor

Kartepe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de Ramazan ayı öncesi denetimler sıklaştı - Son Dakika


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