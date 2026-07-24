Kartepe’de tespit edilen ruhsatsız yapı yıkıldı - Son Dakika
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Kartepe’de tespit edilen ruhsatsız yapı yıkıldı

Kartepe’de tespit edilen ruhsatsız yapı yıkıldı
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Kartepe Belediyesi ekipleri, Eşme Ahmediye Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Kartepe'de belediye ekiplerince tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde planlı kentleşmenin korunması ve güvenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla kaçak yapılara yönelik denetimler devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Eşme Ahmediye Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen yapı tespit edildi. Söz konusu yapı hakkında gerekli idari ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Açıklamada, vatandaşların ilerleyen süreçlerde mağduriyet yaşamamaları adına yapılaşma adımlarında yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmelerinin önem taşıdığı vurgulanarak, ilçe genelinde kaçak yapıların tespiti ve yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe’de tespit edilen ruhsatsız yapı yıkıldı - Son Dakika

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