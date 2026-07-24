Kartepe’de tespit edilen ruhsatsız yapı yıkıldı

Kartepe'de belediye ekiplerince tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde planlı kentleşmenin korunması ve güvenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla kaçak yapılara yönelik denetimler devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Eşme Ahmediye Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen yapı tespit edildi. Söz konusu yapı hakkında gerekli idari ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Açıklamada, vatandaşların ilerleyen süreçlerde mağduriyet yaşamamaları adına yapılaşma adımlarında yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmelerinin önem taşıdığı vurgulanarak, ilçe genelinde kaçak yapıların tespiti ve yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.