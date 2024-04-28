Kartepe'deki Haddehane ve Çelikhane Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi - Son Dakika
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Kartepe'deki Haddehane ve Çelikhane Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılması planlanan Haddehane ve Çelikhane Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı, bölge halkının itirazları sonucu Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bölge halkı, projenin ekolojik yıkıma sebep olacağını vurgulayarak hukuk mücadelesi kazandı.

28.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:48
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SEFA GARDİYANOĞLU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine yapılmak istenen ve bölge halkının itirazları sonucu yargıya taşınan 'Haddehane ve Çelikhane Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine yapılmak istenen ve bölge halkı tarafından itirazlara sebep olan 'Haddehane ve Çelikhane Tesisi'ne karşı çıkan bölge halkı, hukuk mücadelesini kazandı. İki yılı aşkın bir süredir  TMMOB'a bağlı meslek odaları, doğa dernekleri ve muhalefet partileri ile birlikte mücadele veren bölge halkı, projenin hayata geçirilmesi halinde ekolojik yıkıma sebep olunacağının altını çiziyordu. Projenin ÇED toplantısı ise itirazlar üzerine ilk olarak ertelenmiş, aylar sonra tekrar yapılmak istenen toplantı da halkın yoğun tepkisi üzerine gerçekleştirilememişti.

YARGI YOLUNA GİTTİLER

Projeye karşı verilen itiraz dilekçelerine rağmen tesis ile ilgili bakanlık tarafından 'ÇED olumlu' kararı çıkmıştı. Kararın ardından CHP Kocaeli milletvekillerinin de bulunduğu hak savunucuları yargı yoluna gitti. Projenin iptal edilmesine yönelik açılan davanın ardından geçen yılın eylül ayında bilirkişi heyeti tarafından alanda incelemelerde bulunuldu. Haddehane ve Çelikhane Projesi için verilen 'ÇED olumlu' kararı, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kartepe\'deki Haddehane ve Çelikhane Projesi\'nin \'ÇED olumlu\' kararı iptal edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kartepe'deki Haddehane ve Çelikhane Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepe'deki Haddehane ve Çelikhane Projesi'nin 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi - Son Dakika
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