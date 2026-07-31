Kartepe’deki yeni Polis Merkezi Amirliği inşaatı yükseliyor - Son Dakika
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Kartepe’deki yeni Polis Merkezi Amirliği inşaatı yükseliyor

Kartepe’deki yeni Polis Merkezi Amirliği inşaatı yükseliyor
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Kartepe’de inşası süren Polis Merkezi Amirliği binasındaki çalışmalar planlanan takvime uygun ilerliyor.

Kartepe'de inşası süren Polis Merkezi Amirliği binasındaki çalışmalar planlanan takvime uygun ilerliyor.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kaymakamlığı koordinasyonunda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımına başlanan merkez, ilçenin artan nüfusu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda projelendirildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, inşaat alanını ziyaret ederek yapım sürecini yerinde inceledi ve teknik ekipten son durum hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında Kocaman'a, meclis üyesi Mahir Tutak ile Fatih Sultan Mehmet ve Köseköy mahallelerinin muhtarları eşlik etti. Vatandaşların emniyet hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak ve ulaşım avantajı sunacak binanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

"Güvenlik altyapısını güçlendirecek yatırımları titizlikle takip ediyoruz"

Belediye Başkanı Kocaman, ilçenin her alanda olduğu gibi güvenlik altyapısını da güçlendirecek yatırımları yakından takip ettiklerini belirtti. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kocaman, "Yapımı devam eden Polis Merkezi Amirliğimiz tamamlandığında güvenlik hizmetlerine daha hızlı ulaşılmasına önemli katkı sağlayacak. İlçemizin büyüyen yapısına yakışır, modern bir hizmet binasını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

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