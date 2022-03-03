Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak - Son Dakika
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Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak

03.03.2022 11:10
Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak

Kartepe Hanımeli Pazarının 9 Mart Çarşamba Günü açılışı yapılacak.

Kartepe Hanımeli Pazarının 9 Mart Çarşamba Günü açılışı yapılacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın seçim vaatleri arasında yer alan Kartepe Hanımeli Pazarı, 9 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Başkan Kocaman, meclis salonuna düzenlenen kura çekilişinde kadınlarla bir araya geldi. Çekiliş ile pazarda tezgah açacak Kartepeli kadınlar yerlerini belirledi.

Kadınlara destek vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kocaman, "Kartepeli kadınlarımıza destek vermek, aile ekonomisine de katkı vermelerini sağlamak amacıyla projemizi hayata geçiriyoruz. Bu konuda titizlikle çalışma yapıldı. Burada önemli olan başlamak değil, devam ettirmektir. Kartepeli kadınlarımız çok maharetlidir dolayısıyla Hanımeli pazarı çok ilgi görecektir. Bu işin kolay olmadığını bilmenize rağmen buradasınız. Bu yaptığınız iş çok kıymetlidir. Burada önemli olan Kartepeli kadınlarımızın başarılı olmasıdır. Her zaman sizlerin yanındayız. Pazarın oluşmasında belirlenen kurallarımız vardır. Bunlara uyulması çok önemlidir. Pazarımız, Kartepe Kent Çarşı'sında kurulacaktır" dedi.

Kartepe Hanımeli Pazarı, Kartepe Kent Çarşısı'nda çarşamba günleri kurulacak. - KOCAELİ

Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak
Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak
Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak
Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak

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Mustafa Kocaman, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak - Son Dakika


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