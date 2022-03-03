Kartepe Hanımeli Pazarı 9 Mart'ta açılacak - Son Dakika

Kartepe Hanımeli Pazarının 9 Mart Çarşamba Günü açılışı yapılacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın seçim vaatleri arasında yer alan Kartepe Hanımeli Pazarı, 9 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Başkan Kocaman, meclis salonuna düzenlenen kura çekilişinde kadınlarla bir araya geldi. Çekiliş ile pazarda tezgah açacak Kartepeli kadınlar yerlerini belirledi.

Kadınlara destek vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kocaman, "Kartepeli kadınlarımıza destek vermek, aile ekonomisine de katkı vermelerini sağlamak amacıyla projemizi hayata geçiriyoruz. Bu konuda titizlikle çalışma yapıldı. Burada önemli olan başlamak değil, devam ettirmektir. Kartepeli kadınlarımız çok maharetlidir dolayısıyla Hanımeli pazarı çok ilgi görecektir. Bu işin kolay olmadığını bilmenize rağmen buradasınız. Bu yaptığınız iş çok kıymetlidir. Burada önemli olan Kartepeli kadınlarımızın başarılı olmasıdır. Her zaman sizlerin yanındayız. Pazarın oluşmasında belirlenen kurallarımız vardır. Bunlara uyulması çok önemlidir. Pazarımız, Kartepe Kent Çarşı'sında kurulacaktır" dedi.

Kartepe Hanımeli Pazarı, Kartepe Kent Çarşısı'nda çarşamba günleri kurulacak. - KOCAELİ