Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu

Kartepe Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kartepe Kent Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençlerin buluşma noktası haline geldi.

Soğuk hava şartlarına rağmen kütüphaneye ilgi gösteren öğrenciler, tatili eksiklerini tamamlamak için fırsat olarak değerlendirdi. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara hazırlanan gençler, kütüphanenin sunduğu sessiz çalışma ortamı ve kaynaklardan faydalandı.

Öğrencilere sıcak ikramlar

Kartepe Belediyesi, kütüphanede vakit geçiren öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz çay ve kahve ikramında bulundu. Öğrenciler, sağlanan imkanların ve sıcak ortamın ders çalışma verimlerini artırdığını ifade etti.

Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla bölgenin kültürel ihtiyaçlarına cevap veren kütüphane, tatil boyunca sadece öğrencileri değil, her yaştan vatandaşı ağırladı. Aileler de çocuklarıyla birlikte kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan yararlanma imkanı buldu. - KOCAELİ