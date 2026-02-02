Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu

Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu
02.02.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe Kent Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençlerin buluşma noktası oldu. Soğuk hava şartlarına rağmen kütüphaneye ilgi gösteren öğrenciler, sınavlara hazırlanma fırsatını değerlendirdi.

Kartepe Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kartepe Kent Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençlerin buluşma noktası haline geldi.

Soğuk hava şartlarına rağmen kütüphaneye ilgi gösteren öğrenciler, tatili eksiklerini tamamlamak için fırsat olarak değerlendirdi. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara hazırlanan gençler, kütüphanenin sunduğu sessiz çalışma ortamı ve kaynaklardan faydalandı.

Öğrencilere sıcak ikramlar

Kartepe Belediyesi, kütüphanede vakit geçiren öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz çay ve kahve ikramında bulundu. Öğrenciler, sağlanan imkanların ve sıcak ortamın ders çalışma verimlerini artırdığını ifade etti.

Modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla bölgenin kültürel ihtiyaçlarına cevap veren kütüphane, tatil boyunca sadece öğrencileri değil, her yaştan vatandaşı ağırladı. Aileler de çocuklarıyla birlikte kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan yararlanma imkanı buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:29
Antalya’daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:47:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.