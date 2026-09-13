Kartepe Teleferiği 14 gün bakım için kapatıldı

Kartepe'de hizmet veren teleferik hattı, kış bakım çalışmaları kapsamında 14 gün süreyle hizmete kapatılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen ve Derbent bölgesinden 1423 rakımlı Kuzuyayla'ya ulaşım sağlayan hatta kış sezonu öncesi genel bakım işlemi gerçekleştirilecek.

Vatandaşların güvenli ve sorunsuz seyahat edebilmesi amacıyla planlanan kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle tesis, 14-27 Eylül tarihleri arasında yolcu alımına kapalı olacak.

Teleferiğin, rutin bakım ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.