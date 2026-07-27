Ataevler Kent Çarşısı inşaatı sürüyor

Ataevler Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekarelik kapalı Kent Çarşısı projesinde çalışmalar sürüyor. İçerisinde modern donatıların yer alacağı çarşı, pazar kurulmayan günlerde ise çeşitli etkinlik, festival ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Kartepe Belediyesi tarafından vatandaşların daha güvenli ve modern şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje, çelik konstrüksiyon sistemiyle yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alana inşa ediliyor. Sadece alışveriş alanı olarak değil, vatandaşların sosyal ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak tasarlanan projede; bebek bakım odası, mescit ve kıyafet deneme kabinleri gibi çeşitli donatılar yer alıyor.

Eski pazar yeri otoparka dönüştürülecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununa da çözüm üretilecek. Mevcut eski pazar alanı otoparka dönüştürülerek mahalledeki araç park kapasitesi artırılacak. İnşa edilen yeni Kent Çarşısı, pazar kurulmadığı günlerde ise mahalle sakinleri için çok amaçlı bir sosyal alan olarak değerlendirilecek. Tesisin geniş ve kullanışlı yapısı sayesinde bölgede etkinlikler, festivaller ve sportif faaliyetler düzenlenebilecek.