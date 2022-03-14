Karyağmaz'a kar yağdı - Son Dakika
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Karyağmaz'a kar yağdı

14.03.2022 10:55
Karyağmaz'a kar yağdı

Balıkesir'in Dursunbey İlçesine bağlı Karyağmaz Mahallesi'ne 40 santimetre yüksekliğinde kar yağdı.

Balıkesir'in Dursunbey İlçesine bağlı Karyağmaz Mahallesi'ne 40 santimetre yüksekliğinde kar yağdı. Belediye sosyal medya hesabından esprili bir dille kar yağışını duyurdu.

Dursunbey'in sınır mahallelerinden olan Karyağmaz Mahallesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Mahallesi'ne taşınmak için gün sayan mahallede uzun yıllar sonra kar yağması mahalle halkını sevindirdi.

Kar yağışı sonrası Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Karyağmaz dedik ama kar yağdı. İlçemiz Karyağmaz Mahallesi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 40 santimetre üzerine çıktığı bölgede karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor" denildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Medya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karyağmaz'a kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karyağmaz'a kar yağdı - Son Dakika
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