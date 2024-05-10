KASKF Başkanı ve Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Yerel

KASKF Başkanı ve Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kabul edildi

KASKF Başkanı ve Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kabul edildi

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından makamında kabul edildi. Büyükakın, amatör spor kulüplerinin sporun ruhunu ve değerlerini temsil ettiğini vurgulayarak, gençlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe ulaşmasına yardımcı olduklarını belirtti.

10.05.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve yönetimini makamında kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sizler, amatör ruhunuzu ve tutkunuzu yaşatarak sporun güzelliklerini herkese gösteriyorsunuz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimini makamında kabul etti. Amatör spor kulüplerinin sporun ruhunu ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden, gençlerin geleceğe daha sağlıklı ulaşmasını sağlayan kurumlar olarak görüldüğünün altı çizilen buluşmada, sporun birleştirici gücü ve toplumsal önemine ayrıca vurgu yapıldı. "Amatör spor kulüpleri, gençlerimize ve çocuklarımıza sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmada da kilit rol oynuyor" diyen Başkan Büyükakın, altyapı ve tesisleşmenin önemine ayrıca dikkat çekti.

"Büyükşehir'in desteğini her fırsatta görüyoruz "

Aydın, sporun herkesin hayatında yer almasının önemine dikkat çekerek, "Amatör spor kulüpleri aynı zamanda yetenekli genç sporcuların keşfedilmesine ve geliştirilmesine imkan sağlar. Bu genç yetenekler, ilerleyen dönemlerde ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil edebilirler. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin desteğini her fırsatta görüyoruz. Tesisleşme ve amatör spora verilen tüm destekler gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasına imkan sağlıyor" diye konuştu.

"Sizler toplumun temel taşlarısınız"

"Sizler, amatör ruhunuzu ve tutkunuzu yaşatarak sporun güzelliklerini herkese gösteriyorsunuz" diyerek ASKF yönetimini özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Büyükakın, "Ancak biliyoruz ki, amatör spor kulüpleri bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak unutmayın ki, sizler toplumun temel taşlarısınız. Belediye olarak, amatör spor kulüplerimize destek olmak için buradayız. Tesislerin iyileştirilmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, etkinliklerin desteklenmesi ve gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi gibi konularda yanınızdayız. Sporun gücünü ve önemini her zaman daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Amatör ruhunuzu koruyarak, sporun birleştirici gücünü ve toplumsal faydalarını daha da artıracağız" şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KASKF Başkanı ve Yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kabul edildi - Son Dakika

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