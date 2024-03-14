Kastamonu Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yapıyor

Kastamonu Belediyesi, Ramazan ayında hazırladığı gıda kolilerini, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmek adına yoğun bir çalışma içerisine giren Kastamonu Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve paylaşma atmosferini şehirde yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan öncesi Hilal Masa üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını alan Kastamonu Belediyesi, sayının belirlenmesiyle birlikte Ramazan kolilerini oluşturdu. Kurulan ekipler hızla ihtiyaç sahibi ailelere kolileri ulaştırmaya başladı. Kastamonu Belediyesi ayrıca yine hayırseverlerin katkılarıyla Kuzeykent Pazar Alanı'nda her gün iftar yemeği veriyor.
Kastamonu Belediyesi'nin hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü kurduğunu söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek amacıyla öncelikli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sosyal belediyeciliğe verdiğimiz önem nedeniyle yaşlılar, gençler, çocuklar ve özel bireylerle ilgili önemli işlere imza attık. Bu çerçevede Kastamonu Belediyesi olarak ekiplerimiz dar gelirli, engelli ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak gıda yardımı yapıyor. Bunun yanında mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu belirlenen ailelerimize gıda kolisi dağıtımına başladık. İhtiyaç sahiplerimize ulaşmak adına Ramazan ayında gıda yardımları hazırlayacağımızı duyurmuştuk. Hayırseverlerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Ramazan kolisi dağıtımlarımız devam ediyor. En kısa sürede dağıtımlar tamamlanacak. Ekiplerimiz tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına sahadalar. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi ve yaptığımız tüm hayırları kabul buyursun" dedi. - KASTAMONU
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