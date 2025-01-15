Kastamonu'da 106 Emekli Personel için Veda Töreni - Son Dakika
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Kastamonu'da 106 Emekli Personel için Veda Töreni

Kastamonu İl Özel İdaresi, emekli olan 106 personel için veda yemeği düzenledi.

15.01.2025 23:29
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Kastamonu'da emekli olan 106 İl Özel İdaresi personeline veda edildi

KASTAMONU - Kastamonu İl Özel İdaresi'nde uzun yıllar hizmet veren ve emekli olan 106 personel için veda programı düzenlendi.

Kastamonu İl Özel İdaresi'nde uzun yıllar boyunca hizmet veren 106 personel emekli oldu. Emekli personeller için veda yemeği düzenlendi. Kastamonu İl Özel İdaresinde düzenlenen programa Vali Yardıcısı Ahmet Atılgan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, davetliler ve personeller katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, emekli olan personellere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"İnsanımızın da beklentisi her geçen gün artıyor"

Kastamonu'nun coğrafi şartları sebebiyle İl Özel İdaresi'ne önemli görevler düştüğünü söyleyen Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, "Kastamonu, tabiatıyla, kültürüyle, tarihiyle eski bir şehir. O kadar da coğrafyası zor bir memleket. İl Özel İdaresi olarak Türkiye'de en zor ilk biziz diye düşünüyorum. Çünkü bin 57 köy ve 3 binden fazla yerleşim yeriyle 10 bin kilometre yol ağıyla her bir köye, mezraya yol ulaştıracaksınız. İçme suyu yapacaksınız. Bunlar temel ihtiyaçlardı ama artık insanımızın da beklentisi her geçen gün artıyor. Geçmişte bir köye yol ulaştığında ki mutluluk şu an artık eskisi gibi değil" dedi.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi ise, "Sizler için olduğu kadar bizim için de duygusal bir akşam. Burada bir çok arkadaşımız var, ben 26 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim. 26 yıldır bu arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bazı zorlukları ve bazı güçlükleri hep beraber yaşadık. İnşallah ileriki hayatları bundan daha çok güzel geçer. Bundan sonra hep sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını geçirmelerini temennim ederim. İnsanı çektiği acılar biraz daha yakınlaştırıyor. Biz burada arkadaşlarımızla gönül birliği yaparak birçok acıyı beraber yaşadık. Kimisiyle yakından çalıştık, kimisiyle uzaktan çalıştık ama sonuçta bir gönül birliği yapmıştık. Şimdi siz, bu bayrağı alnınız ak bir şekilde bizde geri kalan arkadaşlara yani bizlere devrediyorsunuz" diye konuştu.

Programda konuşan Türkiye Yol-İş Sendikası Kastamonu Şube Başkanı Sadık Düzgün ise, "YSE'den bugüne kadar, 85'te Köy Hizmetleri olduk, 2005 yılında Özel İdare olduk ve bugüne kadar geldik. O günden bugüne böyle bir emekli programı yapamadık. Yapamadığımız arkadaşlara sizin huzurunuzda özür diliyoruz. O günden buna bin 470 civarında arkadaşımız emekli oldu. Şu anda 106 arkadaşım emekli oluyor, toplamda bin 572 rakamına ulaştık. O günden bugüne kadar bu teşkilata hizmet etmiş emekli olmuş bütün arkadaşlarımızı, huzurlarımızda yad etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından emekli personellere günün anlam ve önemine istinaden plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da 106 Emekli Personel için Veda Töreni - Son Dakika

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