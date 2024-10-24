Kastamonu\'da 29 Ekim İçin İstiklal Yolu\'nda Binicilik Etkinliği

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Kastamonu'da bir araya gelecek biniciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde atları ile İstiklal Yolu'nu geçecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik tarihi İstiklal Yolu'nda atlarla milli mücadele ruhu yaşatılacak. Binicilik ve Kültür Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde atlarla İstiklal Yolu'nda sürüş yapacak. 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek sürüşe 40 profesyonel binicinin katılması hedefleniyor. İnebolu ilçesinden başlayacak sürüş Kastamonu il merkezinde sona erecek.

Konuyla ilgili konuşan Binicilik ve Kültür Derneği Başkanı Zeki Kütük, "Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları münasebetiyle, cefakar Anadolu insanın Kurtuluş savaşında mühimmat taşıdığı İnebolu-Kastamonu arasındaki zorlu İstiklal Yolu'nu atlar ile geçmek istiyoruz. İnebolu'daki Türk Ocağından başlayacağımız yolu, Kastamonu'da sonlandırmak istiyoruz. Yaklaşık 40 profesyonel binici ve lisanslı dayanıklılık atları ile İstiklal Yolu'nun 90 kilometrelik zorlu parkurunu at sırtında 2'inci defa tamamlamayı planlıyoruz. Bu anlamlı etkinliğimizi geleneksel hale getirmek, gençlerin biniciliğe ve tarihi milli mirasımıza sahip çıkmalarına vesile olması niyetindeyiz. Bizim güvenliğimiz ve emniyetimiz için tüm kolluk kuvvetlerini seferber eden Sayın Valimize, ve ilçe kaymakamlarımıza, güzergah üzerinde bizim ve atlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak belediye başkanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KASTAMONU