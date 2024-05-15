Kastamonu\'da Aile Yürüyüşü Düzenlendi

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Kastamonu'da aile yapısının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Aile Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Çekirdek aileye yönelik çok şiddetli saldırılar yapan çevreler var, onlara asla bu topraklarda fırsat vermeyeceğiz" ded.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası çerçevesinde "Aile Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Kışla Parkında toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe Vali Meftun Dallı, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Vali Meftun Dallı, "Bugün 81 ilimizle birlikte biz de saat 10'da başlayarak Kışla Parkı'ndan buraya Aile Haftası Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Aile biliyorsunuz kültür ve inançlarımızın yeni nesillere aktarımında, insanlık değerlerinin yeni nesillere ulaştırılmasının temel taşıdır. Türk toplumunun gerçekten en değerli en kıymetli temel taşı ailedir. Zaten yapılan saldırılardan da bu müessesenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Geçmişten günümüze bu saldırılar hep oldu. Ancak hepimizin bildiği gibi bugün artık sosyal medya ve internet kanalları üzerinden çok şiddetli bir saldırı altında aileler. Çocuklarımız özellikle bu konuda korunmaya, kollanmaya muhtaç hale geldi. Herkesin başta aileler olmak üzere, okullarımızın bütün sosyal aktörlerin bu konuda bir rol alıp aileyi korumak çocuklarımızı kültür değerlerimize uygun şekilde yetiştirmek için çaba sarf etmesi lazım" dedi.

"Hepimize düşen iş ve roller var"

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğunu belirten Vali Dallı, "İlgili bakanlıkların ve paydaş kurumların içinde yer alacağı bir kurum. 2024-2028 yıllarını kapsayan vizyon ve eylem planı yayımlandı. Biz de buna paralel olarak ilimizde ilgili bakanlık ve il müdürlükleri paydaş kurumların içinde yer alacağı bir Aileyi Koruma ve Güçlendirme İl Koordinasyon Kurulu kuracağız. Bizimde bir vizyon ve yıllık eylem planlarımız olacak. Hep birlikte ailemizi korumak, geleceğe daha güvenle ilerleyebilmek bakımından ailemizi sağlam tutmak için ne gerekiyorsa bundan sonra plan ve program içerisinde her yıl yapacağız. Güzel bir başlangıç olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Hepimize düşen iş ve roller var. Bunları ihmal etmeden geleceğe güvenle bakabilmek için ailemizi sağlam ve ayakta tutmaktan başka bir çaremiz yok. Biliyorsunuz geçmişte bizim 3 nesil bir arada yaşıyordu. Sosyal rolleri nelerdir, cinsiyet gelişimi toplumda ilerde alacağı roller konusunda çocuklar doğal bir ortamda bunları öğrenerek yetişiyordu. Her zaman bir takım gelişmeler olur. Sosyal toplumsal yapılar, ekonomik yapılar değişir. Bununda beraberinde getirdiği bir takım faktörler değiştirir bazı şeyleri. Çekirdek aile dedik biliyorsunuz, anne, baba ve çocukların bir arada yaşadığı aile tipindeyiz uzunca bir dönemdir. Artık onu da çok görüp çok şiddetli saldırılar yapan çevreler var bütün dünyada kim oldukları malum. Onlara asla biz bu topraklarda fırsat vermeyeceğiz. Hep birlikte aile ve çocuklarımızı koruyacağız bütün saldırılardan. Geleceğe güvenli adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU