Kastamonu'da Böcek Kâbusu: Vatandaşlar Yetkililerden Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Böcek Kâbusu: Vatandaşlar Yetkililerden Yardım Bekliyor

Kastamonu\'da Böcek Kâbusu: Vatandaşlar Yetkililerden Yardım Bekliyor

Kastamonu il merkezindeki apartmanlarda başta Kuzeykent Mahallesi olmak üzere birçok bölgede böcek sorunu yaşanıyor. İlaçlama yapılmasına rağmen bu haşerelerden kurtulamayan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi'nden acil çözüm talep ediyor.

13.12.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
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Kastamonu il merkezinde bazı apartmanlardaki evleri böcekler sardı. Vatandaşlar ilaçlama yapmasına rağmen evlerdeki böceklerden bir türlü kurtulamadıklarını söyledi.

Kastamonu'da merkez ilçede Kuzeykent Mahallesi başta olmak üzere Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, İnönü Mahallesi ve Candaroğulları Mahallesi'ndeki bazı apartman ve evleri sardı. Başta dolaplar ve elektrik prizleri olmak üzere evlerin birçok yerinden çıkan böcekler vatandaşların canından bezdirdi Vatandaşlar, evlerinde ilaçlama yaptırmalarına ve farklı yöntemler kullanmalarına rağmen böcekleri uzaklaştıramadıklarını belirterek, hayatlarını belirterek konu için çözüm bulunmasını istedi.

"Evlerimizde genel manada böceklenme sorunumuz bulunuyor"

Kuzeykent Mahallesi'nde yaşayan Yağız Batuhan Eraslan, "Kastamonu Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak atanalı 1 yıl oldu. Şu anda Kuzeykent Mahallesinde oturuyorum. Mahalle genelinde böcekler var. Evlerimizde genel manada böceklenme sorunumuz bulunuyor. Apartmanlarda yeteri kadar ilaçlama yapılmıyor. Bu konu hakkında Kastamonu Belediyesi'nden yardım talebimiz bulunmaktadır. İlaçlamaların düzenli bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Yaz aylarına yaklaşırken bizleri evlerimizde biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Böcek sorununu ilgililere duyurmak istedik" dedi.

Yaşadığı apartmanda böceklerin olduğunu belirten Yusuf Çiftçi ise, "Kuzeykent Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemizde böcekler var. Bizim evimizde de apartmanda da böcekler var. Apartmanların ilaçlanmasını istiyoruz. Apartmanların genel bir ilaçlama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 1 yıldır bizler bu böcek sorununu yaşıyoruz. Evin her tarafından böcekler çıkıyor, binanın da ortak kullanım alanlarında her yerinde böcekleri görüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlarımızın da evlerinde böcekler var, Kastamonu genelinde böcek sorunu var" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyen Berke Kağan Altın da, "Öğrenciyim, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kalıyorum. Binanın içerisinden böcek çıkıyor. Hamam böceği olduğunu düşünüyorum. Bu böcekler evimize de giriyor. Binanın ilaçlanmasını istiyoruz. Bizler evimizi ilaçlıyoruz, fakat apartmanda olduğu için yine böcekler evimizde çıkıyor. Genel bir ilaçlama yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Böcek Kâbusu: Vatandaşlar Yetkililerden Yardım Bekliyor - Son Dakika

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