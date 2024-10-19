Kastamonu'da Doğal Yaklaşımlar ile Hayvancılık Araştırılacak - Son Dakika
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Kastamonu'da Doğal Yaklaşımlar ile Hayvancılık Araştırılacak

Kastamonu\'da Doğal Yaklaşımlar ile Hayvancılık Araştırılacak

Kastamonu Üniversitesi'nde ıtır esansiyel yağı ile hayvancılıkta verimlilik araştırılacak.

19.10.2024 12:19
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Kastamonu Üniversitesi'nde TÜBİTAK desteğiyle hayvancılıkta verimlilik için doğal yaklaşımlar incelenecek.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Arş. Gör. Çağatay Salum'un yürütücülüğünü yaptığı, 'Itır (Pelargonium graveolens) Esansiyel Yağının Rumen Fermentasyonu Üzerine Etkilerinin Rumen Simülasyon Tekniği (RUSITEC) Kullanılarak Araştırılması' başlıklı proje, 'TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı' çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, projenin desteklenmesine karar verildi.

Projenin temel amacı, doğal antimikrobiyal özelliklere sahip ıtır esansiyel yağının, hayvanların sindirim sisteminde bulunan rumen mikroorganizmaları üzerindeki etkilerini inceliyor. Bu anlamda rumen simülasyon tekniği (RUSITEC) kullanılarak yapılan in vitro çalışmalarla, ıtır yağının mikrobiyal fermantasyon üzerine etkileri değerlendirilecek. Proje çerçevesinde elde edilecek sonuçlar, hayvan verimliliği ve küresel ısınma gibi ekolojik sorunlar açısından önemli olması hedefliyor.

Projenin olumlu sonuç vermesi durumunda, yem katkı maddesi olarak kullanılabilecek yeni ve doğal bir alternatif geliştirilmesi için ileri aşamalara geçilecek. Özellikle antibiyotiklerin yerini alabilecek antimikrobiyal etkili doğal ürünlerin, hayvancılık sektörüne ekonomik ve ekolojik katkı sağlaması öngörülüyor. 12 ay sürecek olan bu projede Arş. Gör. Çağatay Salum yürütücü olarak görev alırken, Prof. Dr. Hakan Öztürk danışman olarak projeye katkı sağlayacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür projelerin üniversitenin bilimsel araştırma potansiyelini her geçen gün artırdığını ve hem ülkenin hem de üniversitenin adını bilim dünyasında daha ileriye taşıyacağını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Doğal Yaklaşımlar ile Hayvancılık Araştırılacak - Son Dakika

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