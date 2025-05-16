Kastamonu'da Engelsiz Spor ve Dans Şenliği - Son Dakika
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Kastamonu'da Engelsiz Spor ve Dans Şenliği

Kastamonu\'da Engelsiz Spor ve Dans Şenliği

Kastamonu Üniversitesi, engelli bireyler ve öğrencileri bir araya getirerek farkındalık oluşturdu.

16.05.2025 12:39
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Kastamonu'da üniversite ve lise öğrencileri ile özel bireyleri buluşturan spor ve dans şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Engelsiz Spor ve Dans Şenliği özel ve engelli bireyler, üniversite öğrencileri ve normal gelişim gösteren lise öğrencilerini bir araya getirdi. Kastamonu Üniversitesi Çadır Salon'da düzenlenen şenlikte, üniversite öğrencileri, normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel ve engelli bireyler, birlikte çeşitli oyunlar oynayıp yarışmalar yaptı. Üniversite öğrencileriyle birlikte halay çekip dans eden ve oyunlar oynayan özel bireyler doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler program sonunda özel bireylerle birlikte pasta kesti.

"8 yıldır farkındalık şenliği düzenliyoruz"

Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atmak istediklerini ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Aslı Yüzgeç, bu tür etkinliklerin üniversite öğrencileri için de önemli olduğuna dikkat çekerek, "Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel öğrencileri bir araya getirecek şekilde şenlik düzenledik. Şenliğin amacı özel bireyler için farkındalığı artırmaktı. 8 yıldır farkındalık şenliği düzenliyoruz. Bu şenliklerde özel bireylerle normal bireyleri bir araya getirerek üniversite öğrencileri açısından da duyarlılığı artırmak istiyoruz. Mezun olduktan sonra da öğrencilerimiz bu alanda antrenörlük yapabiliyor, spor merkezleri açabiliyorlar. Bu tarz şenlikleri öğrencilerimiz açısından da eğitim gibi düşünmek lazım" dedi.

"Bizden hiçbir farkları yok"

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cansu Pazarbaşı ise, "Parkurlarımızda çocukların oynayabileceği farklı farklı oyunlarımız var. Amacımız farkındalık oluşturmak. Aslında dikkatle izlendiğinde özel bireyler ile bizler arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Bizlerin oynadığı tüm oyunları onlar da çok nizami şekilde eğlenerek oynayabiliyorlar. Bu yüzden herkesin daha bilinçli olması gerekiyor. Hiçbir şekilde ayrım olmaması gerekiyor, çünkü bizden hiçbir farkları yok. Unutulmamalı ki hepimiz bir engelli adayıyız. O yüzden umarım farkındalık oluşur" diye konuştu.

Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasemin Coşkun da farkındalık oluşturmak istediklerini ve bunun için özel bireylerle çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Engelsiz Spor ve Dans Şenliği - Son Dakika

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