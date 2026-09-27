Kastamonu'da esnafın bakımını üstlendiği kedi, büyüse de kardeşini emmeyi bırakmıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da esnafın bakımını üstlendiği kedi, büyüse de kardeşini emmeyi bırakmıyor

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Kastamonu\'da esnafın bakımını üstlendiği kedi, büyüse de kardeşini emmeyi bırakmıyor
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Kastamonu'da Yakupağa Külliyesi'ndeki esnafın bakımını üstlendiği kedi, annesinin emzirmeyi reddetmesi nedeniyle kardeşini emiyor. Büyümesine rağmen kardeşini emmeyi sürdüren kedi, bakımını üstlenenlerin uğraşına karşın bu alışkanlığından vazgeçmiyor.

Kastamonu'da annesi tarafından reddedildiği için süt ememeyen ve çareyi kardeşini emmekte bulan kedi, görenleri tebessüm ettiriyor.

Kastamonu'da vatandaşlar tarafından bakımı üstlenilen iki kardeş kedinin arasındaki bağ görenlerin dikkatini çekiyor. İl merkezinde bulunan Yakupağa Külliyesi'ndeki esnaf tarafından bakımı üstlenilen kedilerden biri, küçükken annesinin emzirmeyi reddetmesi sebebiyle kardeşini emmeye başladı. Büyümesine rağmen bu alışkanlığından vaz geçmeyen kedi, sürekli kardeşini emmeye çalışıyor. Kedilerin bakımını üstelenen vatandaşlar, çok uğraşmalarına rağmen kediyi bu davranışından vazgeçiremediklerini söyledi. Kediler, kendilerini gören vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Bunu bıraktırmak için çok uğraştık ama bıraktıramadık"

Yakupağa Külliyesindeki Çekme Helva Evinde çalışan Aysel Berber, artık kediyi bu davranışından vaz geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizim kedilerimiz var. Kedilerimizin bir annesi var. Anne süt vermeyi ret ettiği için buradaki yavrumuz da kardeşini emiyor. Biz bunu bıraktırmak için çok uğraştık ama bıraktıramadık. Bunlar gibi 6 tane kedimiz var. 6 tane kedimizin bakımını ve beslemesini biz yapıyoruz. Büyümesine rağmen hala emmeye çalışıyor. Biz de artık karışmıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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