Kastamonu'da Evlenen Çiftlerin Sayısı Arttı, Boşanan Çiftlerin Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Evlenen Çiftlerin Sayısı Arttı, Boşanan Çiftlerin Sayısı Azaldı

Kastamonu\'da Evlenen Çiftlerin Sayısı Arttı, Boşanan Çiftlerin Sayısı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kastamonu'da 2023 yılında 2 bin 185 çift evlenirken, 518 çift ise boşandı. Kastamonu'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarken, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 13,7 azaldı. Kaba evlenme hızı binde 5,7 olarak kaydedilirken, kaba boşanma hızı ise binde 1,35 oldu.

22.02.2024 19:20
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kastamonu'da 2023 yılında 2 bin 185 çift evlenirken, 518 çift ise boşandı.

TÜİK, 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Kastamonu'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 2023 yılında 2 bin 185 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 5,7 oldu. Kastamonu bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 66. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 13,7 azalarak 518 oldu. Kaba boşanma hızı ise binde 1,35 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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