Kastamonu\'da Evliyalar Haftası\'nda türbeler ziyaret edildi

09.05.2026 15:18  Güncelleme: 15:21
Anadolu'nun dört manevi direğinden biri olarak kabul edilen Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'yi Anma ve Evliyalar Haftası etkinlikleri kapsamında türbe ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı tarafından 31. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinlikleri kapsamında türbe ziyaretleri yapıldı. Etkinliklerin ilk gününde Kırkçeşme Mahallesinde bulunan Seyyid Ahmed Siyahi Hazretleri ve Şeyh Mustafa Efendi Türbesine ziyaret gerçekleştirilerek dua edildi. Etkinliklerin ikinci gününde ise Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin doğduğu Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde programlar düzenlendi. Programlarda Hatun Sultan Türbesi, Şeyh Hüsamettin Türbesi ve Taşköprü Abdal Hasan Türbesi ziyaret edildi.

Etkinliklerin üçüncü gününde ise İhsangazi ilçesinde bulunan Haraçoğlu Türbesi ile Şeyh köyünde yer alan Şeyh Mehmet Efendi (Sacayaklı) Türbesi, Parmaklı Türbe, Terzi köyünde bulunan Adil Bey Türbesi, Ahlat köyünde yer alan Benli Sultan Türbesi ziyaret edildi. Benli Benli Sultan Türbesinde gerçekleştirilen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliklerin dördüncü gününde de Araç ilçesinde bulunan Abdal Paşa ve Melik Gazi Türbesi, Karamukmolla köyünde kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Sukuti Sultan Türbesi, Daday ilçesinde de Ballı Baba Türbesi ziyaret edildi.

İlk kez anma programına dahil edilen Sukuti Sultan Türbesi'nde ise anma programı düzenlendi. Sukuti Sultan (Söylemez Sultan) kabri başında anıldı. Anma programına İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Karamukmolla Köyü Sükuti Sultan Veli Türbesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve İhsangazi İl Genel Meclisi Üyesi İlhan Bozahmetoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami bahçesinde özel olarak sergilenen Hattat ve Müderris Muhiddin Tanır'ın hat sanatı eserleri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Etkinliklerin beşinci gününde ise Devrekani ilçesinde yer alan Merdane Veli Efendi, Kurtşeyh Hazretleri Türbesi ve Çayırcık köyü ziyaret edildi. Ardından Seydiler ilçesinde bulunan Seyyid Zülfikar Hazretleri ve Şehit Şerife Bacı'nın kabirleri ziyaret edilerek dua edildi. Daha sonra Ağlı ilçesinde yer alan Alınca Gazi Türbesi ziyaret edildi.

Etkinliklerin sonuncu gününde de Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ali Danişmend Gazi Türbesi, Mirahor köyünde bulunan Ali Danişmend Gazi Türbesi'nde anma programları düzenlendi. - KASTAMONU

