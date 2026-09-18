Kastamonu’da ’Gaziler Günü’ne özel yürüyüş

Kastamonu'da, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte gaziler ve jandarma komandolar, protokol ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkiinde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Etkinlik boyunca Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilirken, gazilerin fedakarlıklarına ve vatan uğruna verdikleri mücadeleye dikkat çekildi. Yürüyüşe katılan jandarma komandolar da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte yürüyerek marşlar söyledi. Kaldırımlardaki vatandaşlar ise yürüyüşe katılanları alkışladı.

Yürüyüşte konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, "Programlar Kastamonumuzda güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün yürüyüş yapıyoruz, yarın da yine programlar devam edecek. Onların emekleri, vatan için yaptıkları asla ödenmez. Bir bedeli de yok. Her zaman biz de onların yanlarındayız, olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Vatanımızın her karış toprağını gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz"

Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ise, "Vatanımızın her karış toprağını gazilerimize, şehitlerimize borçluyuz. Bugün kısa bir yürüyüş oldu. Yarın da inşallah programımızı tamamlayacağız. Onlara olan minnetimizi, şükranımızı göstermeye çalışacağız. Ben başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Onur duyduk, gururlandık"

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Mahmutoğlu da, "19 Eylül'de inşallah Gaziler Günümüzü kutlayacağız. Bu vesileyle de bütün arkadaşlarımızın Gaziler Günü'nü kutlarım. Bu yürüyüşler hoşumuza gidiyor. Geçen sene 19 Eylül'de yürünmüştü. Bu yıl da arkadaşlarla beraber yürüdük. Valimiz var, milletvekilimiz var, komutanlarımız var. Askerlerle beraber yürüyünce daha hoş oldu, daha anlamı büyük oldu" ifadelerini kullandı.