Kastamonu’da ’Gaziler Günü’ne özel yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu’da ’Gaziler Günü’ne özel yürüyüş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu’da ’Gaziler Günü’ne özel yürüyüş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu’da, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte gaziler ve jandarma komandolar, protokol ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kastamonu'da, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte gaziler ve jandarma komandolar, protokol ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkiinde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Etkinlik boyunca Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilirken, gazilerin fedakarlıklarına ve vatan uğruna verdikleri mücadeleye dikkat çekildi. Yürüyüşe katılan jandarma komandolar da dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte yürüyerek marşlar söyledi. Kaldırımlardaki vatandaşlar ise yürüyüşe katılanları alkışladı.

Yürüyüşte konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, "Programlar Kastamonumuzda güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün yürüyüş yapıyoruz, yarın da yine programlar devam edecek. Onların emekleri, vatan için yaptıkları asla ödenmez. Bir bedeli de yok. Her zaman biz de onların yanlarındayız, olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Vatanımızın her karış toprağını gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz"

Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ise, "Vatanımızın her karış toprağını gazilerimize, şehitlerimize borçluyuz. Bugün kısa bir yürüyüş oldu. Yarın da inşallah programımızı tamamlayacağız. Onlara olan minnetimizi, şükranımızı göstermeye çalışacağız. Ben başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Onur duyduk, gururlandık"

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Mahmutoğlu da, "19 Eylül'de inşallah Gaziler Günümüzü kutlayacağız. Bu vesileyle de bütün arkadaşlarımızın Gaziler Günü'nü kutlarım. Bu yürüyüşler hoşumuza gidiyor. Geçen sene 19 Eylül'de yürünmüştü. Bu yıl da arkadaşlarla beraber yürüdük. Valimiz var, milletvekilimiz var, komutanlarımız var. Askerlerle beraber yürüyünce daha hoş oldu, daha anlamı büyük oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüKastamonuJandarmaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
14:24
Osimhen krizi büyüyor Galatasaray’dan olay hamle
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu’da ’Gaziler Günü’ne özel yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement