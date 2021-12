Kastamonu'da göçmenlere hakları anlatıldı - Son Dakika

- Kastamonu'da göçmenlere hakları anlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da, Yerelde Uyum Buluşmaları" Projesi kapsamında bir araya gelen göçmenlere hakları anlatıldı.

Kastamonu Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, "Yerelde Uyum Buluşmaları" Projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Kastamonu'da ikamet eden yaşayan göçmenlerle bir araya gelindi. Toplantıda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde, göçmenlerin Türkiye'de erişebilecekleri hizmetler, sahip oldukları haklar ve yerine getirmekte oldukları yükümlülükler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Karaman, "Ülkemiz coğrafik ve stratejik konum sebebiyle tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dahil olmak üzere geniş anlamda göç hareketlerinin nihayet durağı olmuş, birçok yabancıya ev sahipliği yapmıştır. Bakanlığımız ve Başkanlığımız tarafından inşa edilen göç yönetimi kamu güvenliği ve insan hakları arasında hassas bir dengededir. Bu denge itibarıyla faaliyetlerimizi kesintisiz ve sağlam temelli sürdürerek olumlu sonuç almak mutluluk vericidir. Görmekte olduğumuz tablo ilimiz yerli ve yabancı toplum olarak birlikte yaşamayı çoktan başaran örnek bir kent oluşudur. Göç, sadece göç edenin ayrıldığı ve ulaştığı yerlerle sınırlı olmayan küreselleşmenin hız kazandığı günümüz dünyasında tüm dünyayı etkileyen bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir devlet sınırlarının uzağında gerçekleşiyor olsa da göç hareketliliğine kayıtsız kalması uzun vadede mümkün görülmemektedir. Bu çerçevede bugün ülkemizde yaşayan kişilerin sosyal devletin bireye sunması gereken sağlık, eğitim gibi tüm hizmetleri en iyi sağlayan ülkemiz merkezi bir veritabanı üzerinden tüm yabancıların kayıt işlemlerinden başlayarak ülkemizde buldukları süreç boyunca ihtiyaç duyabileceği destek hizmetlerini sağlamaktadır. Bu bağlamda 7 gün 24 saat hizmet veren Yabancılar İletişim Merkezi kurulmuştur. Bu çağrı merkezi dünyaya örnek olmuş ve kendi alanında 2 defa dünya birinciliği elde etmiştir. Buna ek olarak Türkiye'de yaşama dair birçok konuda bilgiye 6 dilde erişim sağlayan Türkiye'de yaşam Hizmeti açılmıştır. Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerde elbette Sayın Valimizin yakın ilgi ve liderliğinde Müdürlüğümüzde çalışan her personelimizin özverili çalışmaları, valiliğimiz, emniyet ve jandarma birimi başta olmak üzere tüm kamu ve kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin ortaya koyduğu yakın ilgi, destek ve işbirliği sayesinde mümkün olabilmektedir. Göç yönetiminin sivil tolum kuruluşları ve yabancı temsilciler ile idaremiz arasında tesis ettiğimiz açık diyalog kanallarının söz konusu başarıda büyük paya sahip olduğu muhakkaktır" dedi.

"Bizler, sizlere hiçbir ayrım gözetmeden, eşit bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz"

Anadolu'nun tarih boyunca büyük göç hareketlerine tanıklık ettiğini söyleyen Vali Avni Çakır ise, "Bu coğrafyalar daima hoşgörüyü, kardeşliği ve barışı beslemiş. Bu konuda ilim insanlar yetiştirmiş ve mensup olduğu dinin gereği de, bu topraklar bu konuda oldukça mümbit olmuş. Yabancıya her zaman çok büyük sevgi, saygı ve hürmet beslemişler. Hem Osmanlı Döneminde, hem Türkiye Cumhuriyeti'nde devletimiz, bu aziz millet yabancıya, mağdura, ihtiyacı olan her millete kucak açmış, bünyesinde barındırmış. Dolayısıyla bu topraklar misafir ağırlamaya, misafiri başının üzerinde tutmaya her zaman için hazır ve bundan da büyük mutluluk ve gurur duyan topraklar. Yine Kastamonu'da, sizin yaşadığınız bu topraklarda Osmanlı döneminden bu yana bir yönetim merkezi olmuş. Burası bünyesinden 9-10 vilayet çıkarmış. Yani zaten bu topraklarda sizleri misafir eden bu insanlar böyle bir kültürden geliyor. Ağırlama, hürmet etme, idare etme, yönetme bu insanların mayasında güçlü bir şekilde var. Bunun doğal sonucu Kastamonu, Batı Karadeniz Bölgesi'nde nüfusuna göre en fazla yabancı barındıran bir il. Bu tesadüf değil. Bu buradaki insanların birlikte yaşama kültüründen doğuyor. Misafire hürmet kültüründen doğuyor. Dolayısıyla burada barış ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Devlet olarak da özellikle son 10-15 yıldır yoğunlaşan dünyada insanlar çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Göç etmek öyle kolay bir hadise değil. Sizleri çok iyi anlıyoruz. Çünkü doğduğun topraklar kutsaldır. Zorunda olmasaydınız doğduğunuz coğrafyadan uzak düşmezdiniz. Ülkemizde bu anlamda tam bir köprü durumunda. Hem coğrafi olarak bu konumu, hem de yabancıya göstermiş olduğumuz sıcak ilgi ve misafirperverlik bu anlamda ülkemizin yoğun bir şekilde göçlere maruz kalmasına sebebiyet veriyor" diye konuştu.

"Bu toplantılarla hem göçmenleri bilgilendiriyoruz hem de toplumumuzun farkındalığını arttırıyoruz"

Kastamonu'da 18'incisi düzenledikleri Uyum Etkinliği toplantılarıyla hem göçmenleri bilgilendirdiklerini hem de toplumda göçmenlere yönelik farkındalığı arttırdıklarını belirten Göç Uzmanı Ali Rıza Beşkat da düzenlenen toplantılarla göçmenlerin topluma uyumunun kolaylaştırıldığını ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü Proje Yetkili Melis Kurucu ise, "Türkiye'nin 81 ilinde toplam 100 kez Yerelde Uyum Buluşması düzenleyerek, 5 bin ilgili kurum temsilcisi ile toplamda 25 bin göçmeni bir araya getirerek, Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan göçmenlerin Türkiye'de erişebilecekleri hizmetler, sahip oldukları haklar ve yerine getirmekte oldukları yükümlülükler hakkında birinci elden bilgi vermeyi hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Göç Uzmanı Ali Rıza Beşkat tarafından "Tarih, Kültür ve Turizm Değerleri" ile "Kastamonu Afetselliği ve Afet Farkındalığı" sunumları gerçekleştirildi.