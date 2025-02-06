Kastamonu'da Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

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Kastamonu'da kamyonet otomobile çarptı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Zafer Yolu Caddesi'nde İnebolu Limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.T. idaresindeki 37 ND 450 plakalı Iveco marka kamyonet, Y.F.T. yönetimindeki 37 ADR 830 plakalı BMW marka otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan İ.T.T., E.N.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.