Kastamonu'da Kan Bağışı Azalınca Vatandaşlar Sosyal Medyadan Kan Arıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Kan Bağışı Azalınca Vatandaşlar Sosyal Medyadan Kan Arıyor

Kastamonu\'da Kan Bağışı Azalınca Vatandaşlar Sosyal Medyadan Kan Arıyor

Kastamonu'da Türk Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşanması nedeniyle vatandaşlar, yakınları için kan bulmakta zorlanınca sosyal medyadan yardım aramaya başladı. Türk Kızılayı yetkilileri ise vatandaşlardan kan bağışı yapmalarını talep ediyor.

27.04.2024 14:37
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Kastamonu'da yeterli kan bağışı olmayınca stoklar azaldı. Yakınları için kan bulamayan vatandaşlar, sosyal medyadan kan arayışına başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da Türk Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşanıyor. Ramazan ayı ve uzun tatil sebebiyle yeterli kan bağışı olmamasından dolayı Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi'nde kan stoklarında büyük düşüş yaşandı. Hasta ya da ameliyat olacak yakınları için kan bulmakta güçlük çeken vatandaşlar ise kan ihtiyaçlarını karşılaşabilmek için fazla takipçili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptırmayı çare buluyor.

"Ciddi manada sıkıntımız mevcut"

Konu ile ilgili konuşan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Dr. Ahmet Hilmi San, "Ramazan ayından çıkmamız ve uzun tatil sonrası artan kan ihtiyacını karşılamak adına biz 7 gün 24 saat boyunca çalışmaya devam ediyoruz. Ancak vatandaşlarımızın talebinin artmasından dolayı bazen yetişmekte zorlanıyoruz. Bu konuyla alakalı vatandaşlarımızdan yardım ve destek bekliyoruz. Kapılarımız her zaman vatandaşlarımıza açık. Sağlıklı, herhangi bir sağlık problemleri yoksa gelip kan bağışında bulunabilirler. Bu konuda ciddi manada sıkıntımız mevcut. Özellikle hastanelerde artan ameliyatların ve ani gelişen olayların sürekliliğinin artmasından kaynaklı ciddi sıkıntılar oluşmakta ve bağışçılarımızdan destek talep etmekteyiz" dedi.

"Vatandaşlarımızdan kan bağışı yapmalarını talep ediyoruz"

Kan ihtiyacını karşılayamayan vatandaşların sosyal medyada paylaşım yaparak gönüllü aradıklarını belirten San, "Vatandaşlarımız sonuçta kan ihtiyaçları karşılanmayınca, sosyal medyada veya iletişim kanallarından kana ulaşmaya çalışıyor. Düzenli yapılan kan bağışlarından sonra, böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını belirtmek istiyoruz. Bunun haricindeki gelişen bütün süreçleri Kızılay kendi adına zaten karşılamakla yükümlü. Biz sadece vatandaşlarımızdan kan bağışı yapmalarını talep ediyoruz. İnternet ortamında veya sosyal medya ortamından kan talep etmektense Kızılay kan bağış merkezlerine ulaşmalarını, daha kolay ve daha sağlıklı olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

Kan ihtiyacı olan bir yakını için kan bağışında bulunan Aynur Karakavuz ise, "Bir arkadaşımızın yakını hasta, yoğun bakımda. Kan lazımmış, biz de onun için buraya geldik. Bence herkesin, tanıyıp tanımayalım kan bağışında bulunması gerekiyor. Bir yakınımızın hasta olmasını beklemeye gerek yok. Kızılay'ın kan depolarının boşalmaması için bütün herkesi kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Kan Bağışı Azalınca Vatandaşlar Sosyal Medyadan Kan Arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Kan Bağışı Azalınca Vatandaşlar Sosyal Medyadan Kan Arıyor - Son Dakika
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