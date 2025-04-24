Kastamonu\'da Motosikletle Çocuk Bayramı Coşkusu

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir okulu ziyaret eden motosiklet tutkunları, çocukları motosiklete bindirdi. Renkli görünlere sahne olan bululmada çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan Ulusal Çocuk ve Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da faaliyet gösteren Taşköprü Pompeiopolis Motosiklet Derneği üyeleri, çocukların yüzünü güldürdü. Dernek üyeleri, bir firmanın sponsorluğunda bir araya gelerek Abdulhakhamit İlkokulunu ziyaret etti. Motosikletleriyle okula gelen üyeler, burada kendilerini bekleyen çocuklara gösteride bulundu. Türk bayrağı açarak okula giriş yapan motosiklet tutkunları, kendilerini bekleyen çocukların yüzünü güldürdü. Motosiklet sürücüleri, çocukları motosiklete bindirip birlikte çeşitli oyunlar oynadı.

Çocukları sevindirmek istediklerini ifade eden Dernek Başkan Yardımcısı Kahraman Kömeç, "23 Nisan etkinlikleri kapsamında bütün motor sever arkadaşlarımızla birlikte bu güzel çocuklarımızı sevindirmek istedik. Mutluluklarına ortak olmak istedik. Böyle güzel bir etkinlik yapmayı planladık. Etkinliğimiz kapsamında çocuklarımıza balon, bayrak, kalem, çikolata gibi vesaire ürünler takdim edeceğiz. Bizler çok sevindik. İnşallah onlar da sevinirler. Temennimiz bu yönde. Çocuklarımız iki teker olan bütün bisiklet olsun, motosiklet olsun hepsini zaten çok seviyorlar. Biz de onlara bunu köklü olarak aşılamak istiyoruz. Güvenli sürüş olarak, trafikte kurallara uyma açısından çocuklarımızı bilgilendirmek istiyoruz" dedi.

Taşköprü Pompeiopolis Motosiklet Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sema Küçüker ise, "Bu 23 Nisan bizim için en büyük bayramlardan bir tanesi olduğu için dernek olarak ve diğer derneğe dahil olmayan arkadaşlarımızla beraber böyle bir etkinlik planladık ve çocuklara gerçek anlamda motosikletin bir kültür olduğunu aşılamak için buradayız. Dediğim gibi 23 Nisan en büyük bayramlardan bir tanesi. Kutlu olsun. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdulhakhamit İlkokulu öğrencisi Şevval Selda da daha önce yakından motosiklet görmediğini ve motosiklete bindiği için mutlu olduğunu kaydetti. - KASTAMONU