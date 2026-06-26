Kastamonu\'da binlerce vatandaşa aşure ikramı

Kastamonu'da Muharrem ayı dolayısıyla il merkezi, Tosya ve Taşköprü ilçelerinde düzenlenen programlarda, binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Kastamonu'da 2 bin 600 vatandaşa aşure dağıtımı yapıldı. Sultan 3 Ahmed döneminde saray kadınlarından Emetullah Başkadın tarafından kurulan Emetullah Hanım Vakfı'nın bir geleneği olarak günümüzde de yaşatılan aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Nasrullah Meydanında Cuma namazı çıkışında Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan çadırlarda vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Nasrullah Kadı Camii önünde yapılan duaların ardından aşure ikramı yapıldı.Vatandaşlar aşure ikramına yoğun ilgi gösterdi.

"Toplam 6 bin 500 kişiye aşure ikram ediyoruz"

Etkinlikte konuşan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, "Bugün, Muharrem ayının bereketini ve paylaşma kültürünü vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce Emetullah Hanım Vakfı, hayır şartı gereğince asırlardır süregelen vakıf geleneğini yaşatmak amacıyla Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 2 bin 600 kişi Kastamonu'da olmak üzere, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te toplam 6 bin 500 kişiye aşure ikram ediyoruz. Bugün vatandaşlarımıza ikram ettiğimiz bu aşurenin paylaşmanın ve bereketin simgesi olmasını temenni ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Muharrem ayımız ve aşure günümüz milletimize hayırlar getirsin inşallah" dedi.

Tosya Belediyesi de vatandaşlara 3 bin kişilik aşure dağıttı

Tosya Belediyesi tarafından Cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi. Toplam 3 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, vatandaşlara aşure ikram etti. Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, "Allah aşure günümüzün tekrarına nasip eylesin. Rabbim bu şekilde huzur, mutluluk ve sevinç içerisinde nice nice aşure günleri nasip eylesin. Katılan herkese teşekkür ediyorum, halkımıza da afiyet olsun dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen aşure programı ise, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını bir arada yaşattı. Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlatılan aşureler, Kaymakam Demirdağ ve Başkan Arslan tarafından vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte Muharrem ayının manevi atmosferi hep birlikte yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinlikte konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekerek, "Muharrem ayının bereketini, birlik ve paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk, gönüllerimizi aynı sofrada buluşturduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU