Kastamonu\'da Özel Bireyler İçin İstihdam Projesi Tamamlandı

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Kastamonu'da özel bireylerin istihdam edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje tamamlandı.

Kastamonu'da, TÜBİTAK 4008 Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen ve özel bireylerin iş hayatına geçişini kolaylaştırmayı ve topluma katılımlarını artırmasının hedeflendiği projede sona gelindi. Kastamonu Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Seniha Kurtoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Okuldan Çalışma Yaşamına Geçişte Kariyer Temelli Desteklerin Sunulması" projesi sürecinde özel bireyler, öğretmenler ve aileler için çeşitli eğitim ve uygulama etkinlikleri düzenlendi. Bartın Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Tahir Mete Artar, "İlgilerini Fark Edelim" etkinliğinde, özel bireylerin yetenekleri ile iş dünyasının ihtiyaçları arasındaki uyumu anlattı. "Gezerek Öğrenelim" etkinliği kapsamında Yakup Ağa Külliyesi ve Olgunlaşma Enstitüsü gibi mekanlara yapılan gezilerle, iş yeri kültürü ve iş analizi konularında bilgi verildi. "Doğru İş, Doğru Adım" etkinliğinde öğretmenler ve aileler, özel bireylerin iş hayatına hazırlık süreci hakkında bilgilendirildi. "Deneyimle Öğret" etkinliği ile bireyler, öğrendiklerini gerçek iş ortamlarında uygulama fırsatı buldu. "Sanatımı Konuştururum" etkinliğinde Goncagül Keloğlu'nun rehberliğinde taş baskı sanatı eğitimi verildi ve katılımcılar bu sanatı deneyimledi. Kastamonu'da bir otelde düzenlenen uygulamalı etkinliklerde, özel bireyler mesleki beceriler kazandı. Araştırma Görevlisi Özge Çaylak Dönmez rehberliğinde mutfak hizmetleri, servis ve salata hazırlama gibi alanlarda eğitimler gerçekleştirildi.Uzman Öğretmen Selami Sayır ise otel kat hizmetleri konusunda eğitim vererek katılımcılara oda kontrolü, çamaşır sevki ve yatak düzenleme gibi beceriler kazandırdı.

Proje sona erdi

Projenin kapanış programı Kastilya Kırsal Turizm Tesisinde gerçekleştirildi. Projenin kapanış etkinliğinde de Bartın Üniversitesi'nden Kastamonu'ya gelen Dr. Tahir Mete Artar, işverenlere yönelik "Özel Bireyler İçin İstihdam Modelleri ve Sürdürülebilir İstihdam Uygulamaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından özel bireyler ile işverenler bir araya gelerek iş fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dr. Tahir Mete Artar, "Kastamonu İçin Bir Model Önerisi" sunumunda, özel bireyler için sürdürülebilir destek modellerinin önemine dikkat çekti. Artar, işverenler ile özel bireyler arasında köprü kurmanın, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Özel birey bir çocuğun ebeveyni olan Ömür Onur ise katılımcılara deneyimlerini paylaşarak, eğitim süreçlerinin aileler üzerindeki etkisine değindi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı. Proje yürütücüsü Dr. Seniha Kurtoğlu da özel bireylerin eğitimden iş hayatına geçiş süreçlerinin desteklenmesinin toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kapanış programında konuşan Kurtoğlu, bireylerin gerçek iş ortamlarında sergiledikleri performansın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda bu projeye başvuralım istedik. Proje çıkış noktamız aslında Özel Eğitim Meslek Okulu olmamız sebebiyle oldu. Çünkü Özel Eğitim Meslek Okulu'nun vizyonunda, misyonunda bu bireyleri mesleğe hazırlayıp bir istihdam sürecine, çalışma sürecine dahil etmekti. Bizim projemizin ismi okuldan çalışma yaşamına geçişte kariyer temelli desteklerin sunulmasıdır" dedi.

Projede hedefledikleri kitlenin özel bireyler ile özel bireylere hizmet sunan, özel eğitim kurumlarında ya da rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan öğretmenler, özel bireylerin ebeveynleri ve özel bireylere istihdam olanağını sağlayabilecek işverenler olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Bütün paydaş gruplarını dahil etmek istedik. Çünkü özel eğitimde bu önemli. Tüm paydaşların bir arada olması, her açıdan desteklenmeleri gerekiyor. Hepsine, bütün paydaşlara destek olmak istedik. İlk iki günümüzde bize özel bireylerin ebeveynlerine ve özel bireylere hizmet sunan öğretmenlere kariyer farkındalığı ve kariyer keşfi eğitimi yapıldı. Burada açıkçası tüm eğitim alanlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu ama özellikle özel bireylerin ilgileri ve yeterlilikleri ile çalışma yaşantısındaki beklentilerin nasıl sağlanabileceği noktasında bilgilendirme yapıldı. Ardından özel bireylere iş başında eğitim gerçekleştirildi. Özel bireylerimize yönelik olarak bizler gerçek iş ortamlarında, sahalarda genel mesleki becerileri çalıştık. Burada bire bir bütün becerileri sergileme imkanı buldular özel bireylerimiz. İkinci gün öğretime devam edildi" diye konuştu.

İşverenlerle özel bireyleri projenin son gününde bir araya getirdiklerini anlatan Kurtoğlu, "Projenin son günü işverenlere bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Burada da çalışma yaşantısı, sürdürülebilir istihdam türleri, özel bireyler ne tür işlerde çalışabilir, İşverenlerin beklentileri nedir, bu beklentiyi karşılamak için eğitimcilerin neler yapması gerektiği üzerine bir takım bilgilendirmeler ve paylaşımlar da bulunuldu. Tüm bu süreçlerde bize genel mesleki becerilerin hem özel bireylere hem özel bireylerin ebeveynlerine hem özel bireylere hizmet sunan öğretmen arkadaşlarımıza ve işverenlerimize bu becerilerin öğretimine yönelik paylaşımda bulunuldu. Özel bireylerimizin mesleğe hazırlık becerilerine ne düzeyde hakimler, neleri çalışmaları gerekiyor ya da işverenlerin beklentileri neler, ebeveynlerimiz ne durumda, ne bekliyorlar bunların hepsini görmüş olduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitmenlere ve proje ekibine sertifikalar takdim edildi. Program, özel bireyler ile işverenlerin tanışma etkinliği ile sona erdi. - KASTAMONU