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Kastamonu'da tekstil fabrikasında çalışanlara KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da tekstil fabrikasında çalışanlara KADES uygulaması tanıtıldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan 240 personele şiddeti önlemek amacıyla KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Kastamonu\'da tekstil fabrikasında çalışanlara KADES uygulaması tanıtıldı
20.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:17
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Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tekstil fabrikasında çalışan 240 personele, KADES uygulaması tanıtılarak şiddeti önlemek amacıyla önemli bilgiler verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kastamonu'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 270'i kadın 70'i erkek olmak üzere toplam 340 personele şiddet türleri, şiddet mağdurunun başvuru yöntemleri ve sonrasında alınacak önlemler, elektronik kelepçe uygulaması, erken yaşta evlilik ve KADES uygulaması hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonunda çalışanlara broşür dağıtılarak, farkındalık oluşturuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da tekstil fabrikasında çalışanlara KADES uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
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