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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cide- İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 LM 0922 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 NB 4023 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki 34 BIN 415 plakalı araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.