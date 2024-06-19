Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir araç önce bir araca ardından da park halindeki bir araca çarptı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.06.2024 16:05
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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cide- İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 LM 0922 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 NB 4023 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki 34 BIN 415 plakalı araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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