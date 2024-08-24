Kastamonu'da Uçurtma Atölyesi ve Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da Uçurtma Atölyesi ve Şenliği Düzenlendi

Kastamonu\'da Uçurtma Atölyesi ve Şenliği Düzenlendi

Kastamonu'da düzenlenen Uçurtma Atölyesi ve Şenliği'ne katılan binlerce kişi, uçurtmalarla gökyüzünü kapladı. Şenliğe katılan ve ilk kez uçurtma uçuran çocuklar ise doyasıya eğlendi.

24.08.2024 17:02  Güncelleme: 17:07
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Kastamonu'da düzenlenen Uçurtma Atölyesi ve Şenliği'ne katılan binlerce kişi, uçurtmalarla gökyüzünü kapladı. Şenliğe katılan ve ilk kez uçurtma uçuran çocuklar ise doyasıya eğlendi.

Kastamonu'daAtatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kastamonu'da 'Uçurtma Atölyesi ve Şenliği' düzenlendi. Kastamonu Belediyesi ve Martı Uçurtma Kulübü tarafından düzenlenen şenlik, Uzunyazı mevkiinde gerçekleştirildi. Şenlik öncesinde kurulan atölyede çocuklar kendi uçurtmalarını yaptı. Yaptıkları uçurtmaları gerçekleştirilen şenlikte uçuran çocuklar doyasıya eğlendi. Martı Uçurtma Kulübü tarafından hazırlanan dev uçurtmalar ise görsel şölen sundu.

"Çocuklar burada oldukları için çok mutlu"

Çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirten Martı Uçurtma Kulübü Başkanı Halit Cebeci, "Çocuklar burada olduğu için çok mutlu. Hepsi kahkahalar atıyor. Biz de çok mutluyuz. Umuyorum ki bu geleneksel hale gelir. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz. Sponsor olan herkes de sağ olsun" dedi.

"Çok mutluyum"

Ailesi ile birlikte uçurtma uçurtmaya gelen Yusuf Alp Seyitoğlu da, "Daha önce hiç uçurtma şenliğine katılmamıştım. Çok mutluyum. Daha önce hiç böyle eğlenmedim. Ama orada uçurtma yere çakılıyordu. Burası çok güzel, rüzgar çok güzel esiyor. Çok eğleniyorum" diye konuştu.

"Uçurtma uçuruyorum ve ilk uçurtmam olabilir"

İlk kez bir uçurtma şenliğine katıldığını belirten Elif Eylül de, "Bugün çok mutluyum. Uçurtma uçuruyorum ve ilk uçurtmam olabilir. Çok mutluyum. Bazen diğer uçurtmalara takılıyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Uçurtma Atölyesi ve Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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