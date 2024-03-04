Kastamonu\'da Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları Hız Kazanıyor

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Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları konusunda Kastamonu'da çalışmalar hız kazanırken, bakanlık yetkilileri ile görülen Başkan Vidinlioğlu, "imdiden harekete geçmeliyiz. Planları oluşturmak yetmez, hızla planları uygulamaya geçirmeliyiz" dedi.

Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi kapsamındaki 6 pilot ilden bir tanesi olan Kastamonu'da çalışmalar başladı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, üzerine hassasiyetle eğildiği konulardan bir tanesi olan iklim değişikliği çalışmaları çerçevesinde bakanlık yetkilileri bir araya geldi. Kastamonu Belediyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Uzmanı Fatma Tok Lazoğlu, İklim Değişikliği Başkanlığı Mimar Müberra Betül Yalçın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İklim Değişikliği Projeleri Koordinatörü Tuba Seyyah ve UNDP Türkiye Proje Yöneticisi Ceren Özkan yer aldı. Gerçekleştirilen görüşmede proje ve eylem planlarının hazırlık aşamaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşme ile ilgili konuşan Başkan Vidinlioğlu, "Yerel iklim eyleminin güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen ve İklim Değişikliği Başkanlığının faydalanıcısı olduğu'Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi' çerçevesinde belirlenen 6 pilot il öncü bir rol üstlenerek yerel iklim değişikliği eylem planlarını hazırlama hedefinde. Biz de bu 6 ilden bir tanesi olarak çalışmalarımızı yapacağız. İklim değişikliği konusu çok mühim bir hadise. Normal zamanları yaşamıyoruz. Mevsimler günümüzde dengesiz bir hal aldı. Tabi bunların da sonuçlarını ağır bir şekilde yaşıyoruz. Seller, depremler bunlarla ilişkili. Yine kuraklık konusu çok elzem, üzerinde en ciddi kafa yorulması gereken işlerden. Su gelecekte önemli bir problem olarak belirecektir. Şimdiden harekete geçmeliyiz. Planları oluşturmak yetmez, hızla planları uygulamaya geçirmeliyiz. Kaybedecek, boşa harcayacak vaktimiz yok. Bunun için adımı attık. Görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her bireyin aynı bilinçle tüm kaynaklarımıza sahip çıkmasını, kaynaklarımızı korumasını ve verimli kullanmasını hatırlatmak istiyorum" dedi. - KASTAMONU