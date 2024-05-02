Kastamonu Turizm Altyapı Birliği, Avusturya Kültür Fuarı'nda kadınlar tarafından tanıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonu Turizm Altyapı Birliği, Avusturya Kültür Fuarı'nda kadınlar tarafından tanıtılıyor

Kastamonu Turizm Altyapı Birliği, Avusturya Kültür Fuarı\'nda kadınlar tarafından tanıtılıyor

Kastamonu Turizm Altyapı Birliği tarafından, Avusturya'da düzenlenen 17. Avusturya Kültür Fuarı'na katılmaları sağlanan kadınlar, Kastamonu'nun yöresel ürünlerini, kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtıyor. Kastamonu'daki kadın kooperatiflerinin üst kuruluşunda yer alan kadınlar, fuara katılarak Kastamonu'nun yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıtma fırsatı buldu. Ayrıca, stantta el emeği ürünler de satılıyor.

02.05.2024 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Turizm Altyapı Birliği tarafından, Avusturya'da düzenlenen 17. Avusturya Kültür Fuarı'na katılmaları sağlanan kadınlar, Kastamonu'nun yöresel ürünlerini, kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtıyor.

Kastamonu Turizm Altyapı Birliği (KASTAB) organizasyonu ile Kastamonu'daki kadın kooperatiflerinin üst kuruluşunda yer alan kadınlar, Avusturya'nın Dorbirn şehrinde gerçekleştirilen 17. Avusturya Kültür Fuarı'na katıldı. Dün başlayan ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek olan fuara katılan kadınlar, Kastamonu'nun yöresel ürünlerini, doğal güzelliklerini ve kültürünü, hem Avusturya'dan hem de farklı ülkelerden fuar alanına gelen binlerce kişiye tanıtma fırsatı buldu. Kastamonulu kadınlar, ürettikleri taş baskı ürünlerinden yöresel lezzetlere kadar birçok el emeği ürünü de satma imkanını buldu.

Açılan stantın Kastamonu turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Kastamonu Turizm Altyapı Birliği (KASTAB) organizasyonu ile İlimizin Kadın Kooperatifleri Üst Kuruluşunu, Avusturya'nın Dornbirn şehrinde, 1-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen, 17. Avusturya Kültür Fuarına gönderdik. Öncelikle İlimizin tanıtımına katkı sağlayacak bu fuarda, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılacak" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Avusturya, Kültür, Etkinlik, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu Turizm Altyapı Birliği, Avusturya Kültür Fuarı'nda kadınlar tarafından tanıtılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:21 Erdoğan, Amerika’da İsrail’i protesto edenlere yönelik şiddete tepki gösterdi Erdoğan, Amerika'da İsrail'i protesto edenlere yönelik şiddete tepki gösterdi
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Turizm Altyapı Birliği, Avusturya Kültür Fuarı'nda kadınlar tarafından tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement