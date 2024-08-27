Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı

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Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, kasten öldürme suçundan aranan K.K. isimli şahıs yakalandı. Operasyonda şahsın yanında silah, uyuşturucu ve büyük miktarda para ele geçirildi.

27.08.2024 15:06
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Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı

TEKİRDAĞ - Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi'nde 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, "Kasten Öldürme" suçundan aranan K.K. isimli şahıs, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yakalandı.

Yapılan tespitlerde, K.K.'nın "Kasten Öldürme", "Çocuğu Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişi Öldürme" ve "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçlarından arandığı belirlendi. K.K., ibraz ettiği sahte kimlikle birlikte yakalandı.

Operasyonda K.K.'nın yanında bulunan R.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. K.K.'nın ikamet adresinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda ise 71 gram kokain, 24 gram esrar (6 adet fişeklenmiş halde), 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet 7.65 mm tabanca mühimmatı, 3 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu, 1 adet susturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 380 Türk Lirası, 1 adet sahte düzenlenmiş ehliyet, 326 adet uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, 27 Ağustos 2024 tarihinde Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, 3-sayfa, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kasten öldürme suçundan aranan zanlı silah, uyuşturucu ve paralarla yakalandı - Son Dakika

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