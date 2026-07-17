Katar'da Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika
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Katar'da Füze Saldırısı Engellendi

17.07.2026 07:02
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Katar, yeni bir füze saldırısını ordusuyla önlerken, bölgedeki gerilim artmaya devam ediyor.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni bir füze saldırısının katar ordusu tarafından önlendiği bildirildi.

ABD ordusunun İran'a yönelik 5 gecedir devam eden saldırıları bölgesel gerilimi yükseltti.

Katar'ın başkenti Doha'da birkaç patlama sesi duyulduğu ve cep telefonlarına güvenlik uyarısı gönderildiği yönündeki haberlerin ardından, Katar Savunma Bakanlığı ülkenin yeni bir füze saldırısına hedef olduğunu açıkladı. Saldırının Katar ordusu tarafından önlendiği kaydedilirken, o dakikalar amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Kuveyt ve Bahreyn'e yeni saldırılar yapılmıştı

İran, ABD'nin son saldırılarına misilleme olarak bir kez daha ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almıştı. Kuveyt ve Bahreyn, günün erken saatlerinde İran kaynaklı yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıklamıştı. - DOHA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Katar, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Katar'da Füze Saldırısı Engellendi - Son Dakika

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