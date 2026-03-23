Katar'daki Türk şehitler için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri de katıldı - Son Dakika
Katar'daki Türk şehitler için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri de katıldı

23.03.2026 16:54
Katar'da kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu şehit 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani de katıldı.

Katar'da kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu şehit 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani de katıldı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik bir arıza nedeni ile kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit olmuştu. Şehitler için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdul Vahhab Camii'nde kılındı. Dün gerçekleştirilen törene Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani'nin yanı sıra çok sayıda Katarlı yetkili ve Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu da katıldı. Katar Emiri Thani'nin cenaze töreninde duygusal anlar yaşadığı görüldü. - DOHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Katar'daki Türk şehitler için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri de katıldı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:22:15. #7.13#
SON DAKİKA: Katar'daki Türk şehitler için düzenlenen cenaze törenine Katar Emiri de katıldı - Son Dakika
