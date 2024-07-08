Katar'ın ilk kadın sanatçısı Türkiye'deki ilk konserini Kuşadası'nda verdi - Son Dakika
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Katar'ın ilk kadın sanatçısı Türkiye'deki ilk konserini Kuşadası'nda verdi

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen Güvercinada Konserleri, Katar'ın ilk kadın sanatçısı Dana Al Fardan'ı ağırladı. Türkiye'deki ilk konserini Kuşadası'nda veren Dana Al Fardan 'Kuşadası konser verdiğim en büyülü yer' dedi.

08.07.2024 19:51
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Katar'ın ilk kadın sanatçısı Türkiye'deki ilk konserini Kuşadası'nda verdi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen Güvercinada Konserleri, Katar'ın ilk kadın sanatçısı Dana Al Fardan'ı ağırladı. Türkiye'deki ilk konserini Kuşadası'nda veren Dana Al Fardan "Kuşadası konser verdiğim en büyülü yer" dedi.

Birbirinden seçkin etkinliklerle yaz gecelerini sanatla güzelleştirmeyi sürdüren Kuşadası Belediyesi ve KUSAV tarafından düzenlenen Güvercinada Konserleri'nin ilk konuğu Katar'ın dünyadaki müzik öncüsü olarak kabul edilen, çağdaş klasik müzik bestecisi, söz yazarı ve senfoni sanatçısı Dana Al Fardan oldu. Fardan'a Katar Flarmoni Orkestrası sanatçıları Merve Bulun Kenet ve Lorena Monescu tarafından 2013 yılında kurulan Cinemoon Ensemble eşlik etti.

4 asırlık Tarihi Kervansaray'ın mistik atmosferinde gerçekleşen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Dana Al Fardan ile Cinemoon Ensemble, sergiledikleri performans ile dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. Son çalışması 'INDIGO' albümünden şarkılar seslendiren Dana Al Fardan, unutulmaz bir geceye imza attı.

Kuşadası Belediyesi'nin misafirperverliği için teşekkür eden Dana Al Fardan, "Türkiye'de ilk defa bulunuyorum ve ilk Türkiye konserimi de Kuşadası'nda veriyorum. Kuşadası tarihiyle, yemekleriyle, deniziyle ve insanlarıyla gerçekten eşsiz bir yer. Burada konser verdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın birçok yerinde konser verdim fakat içtenlikle söyleyebilirim ki Kuşadası konser verdiğim en büyülü yer. Kuşadası Belediyesi'ne sizlerle buluşmama aracı olduğu ve bizleri burada çok güzel ağırladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Katar'ın ilk kadın sanatçısı Türkiye'deki ilk konserini Kuşadası'nda verdi - Son Dakika

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