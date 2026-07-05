Kavak\'ta geleneksel yaz şenliği

Samsun'un Kavak ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel yaz şenliğinde keşkek ikramında bulunuldu.

Büyükçukur Mahallesi Derneği tarafından Güven Park'ta düzenlenen programda müzik, çekilişler, hediye dağıtımları yer aldı. Vatandaşlar keyifli bir gün geçirirken, katılımcılara keşkek ikramında bulunuldu. Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle kültürünü yaşatan bu anlamlı organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

Büyükçukur Mahallesi Derneği Başkanı Mevlüt Başaran da şenliğe katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, amaçlarının mahalle halkını birlik ve beraberlik içerisinde bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Program, gün boyu süren etkinliklerin ardından sona erdi. - SAMSUN