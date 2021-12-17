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Kayabaşı, Erzurum ZMO'nun yeni başkanı oldu - Son Dakika

Kayabaşı, Erzurum ZMO'nun yeni başkanı oldu

17.12.2021 14:01
Kayabaşı, Erzurum ZMO'nun yeni başkanı oldu

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanlığı'na Hasan Ali Kayabaşı seçildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanlığı'na Hasan Ali Kayabaşı seçildi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulda delegelerden tam destek alan Kayabaşı, yeni yönetimiyle işbaşı yaptı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Kayabaşı, "Bizleri Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanlığı seçim sürecinde ve seçimde yalnız bırakmayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Keskin, Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Kenan Barik ve Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Gökhan Arslan hocalarımıza, Ziraat Fakültesi hocalarımıza, geçmiş dönem oda başkanlarımıza, kurumlarda, özel sektörde çalışan ve serbest mühendislik yapan kıymetli meslektaşlarımıza yönetimim ve şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Hasan Ali Kayabaşı'nın yeni yönetimi ise, şu isimlerden oluştu:

Çetin Suci, Serkan Tercan, Adil aydın, Serap Bayrakçı asil, Ahmet Levent İpteç, Aydın Eşsiz, Mehmet Özkan, Abdulkerim Aslan ve Rıdvan Özden de yedek üyeleri oluşturdu.

Ziraat Mühendisleri Odası yönetiminin üst kurul delegelerini ise, Okan Demir, Hasan Ali Kayabaşı, Taner Karşı ve Gökhan Arslan oluşturdu.

Hasan Ali Kayabaşı kimdir?

1978 yılında doğan Hasan Ali Kayabaşı, ilk ve orta öğrenimini Tortum Bağbaşı beldesinde, lise öğrenimini Erzurum Lisesi'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden 2001 yılında mezun olan Kayabaşı, vatani görevini yedek subay olarak Tunceli'de tamamladı

2 yıl vekil öğretmenlik yapan Hasan Ali Kayabaşı, uzun yıllar özel sektörde mühendislik yaptıktan sonra mesleğini kendi işinin başında yürütmeye başladı. - ERZURUM

Kayabaşı, Erzurum ZMO'nun yeni başkanı oldu
Kayabaşı, Erzurum ZMO'nun yeni başkanı oldu

Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Fakültesi, Erzurum, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayabaşı, Erzurum ZMO'nun yeni başkanı oldu - Son Dakika


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