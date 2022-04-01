Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılar - Son Dakika
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Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılar

01.04.2022 10:56

Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılarERZİNCAN Erzincan'da bulunan Ergan Dağı'nda buluşan bir grup vatandaş, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaparak kayak sezonunu uğurladı.

Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılar

ERZİNCAN Erzincan'da bulunan Ergan Dağı'nda buluşan bir grup vatandaş, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaparak kayak sezonunu uğurladı.

Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel göl manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı sunarken, bir grup vatandaşın takım elbise, kravat ve papyonla snowboard keyfi yapması renkli görüntülere sahne oldu. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksu ve beraberinde ki sağlık çalışanı arkadaşları Yunus Kaya, Şenol Bezek, Yakup Ayvazoğlu, snowboard etkinliği için Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde bir araya geldi. Takım elbiselerini, papyon ve kravatlarını giyinip kasklarını taktıktan sonra adeta düğüne gitmiş gibi duruşlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Takım elbiseli kayak tutkunları snowboard yapmanın keyfini çıkararak doyasıya eğlendiler.

'Ergan Dağı'na düğüne geldik'

Erzincan'da üniversite okuyan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yakup Ayazoğlu Ergan Dağı'na takım elbiselerini giyinerek düğüne geldiklerini söyledi. Ayazoğlu, "Bugün yukarıda düğünümüz vardı, ona geldik. Bizim düğünümüz bu dağlardır, gelinimiz ise snowboarddur. Saygı amacıyla da takım elbiselerimizi giyip düğünümüze geldik. Çok güzel bir sezondu, çok keyifli geçti" dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksu doğa sporlarına ilgisinin olduğunu ve bu sene de Ergan Dağı'na saygı amaçlı böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, "Bu sene çok güzel kar yağışı oldu. Burada pistler çok güzel. Biz burada sezonun sonunda böyle Ergan'a saygı amacıyla takım elbisemizi giyinip sezonun son günlerini böyle geçirmek istedik arkadaşlarımızla. Çok da güzel oldu. Güzel bir gündü" diye konuştu.

Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılar
Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılar
Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılar

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Toros Dağları, Araştırma, Erzincan, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayak sezonunu takım elbiseyle snowboard yaparak uğurladılar - Son Dakika


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