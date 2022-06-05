Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor - Son Dakika
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Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor

05.06.2022 10:40
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor

Bursa'da köpeğini kaybeden hayvan sever onu bulup getirene büyük ödül verecek.

Bursa'da köpeğini kaybeden hayvan sever onu bulup getirene büyük ödül verecek.

Paşaçiftliğinin sahibi Berna Aysun'un Akbaş cinsi 14 yaşındaki köpeği 20 gün önce çiftlikten ayrılarak bir daha geri gelmedi. 20 gündür köpeğini aramadık yer bırakmayan hayvan sever yoğun çaba göstermesine rağmen köpeğini bulamadı. Köpeğinin ölüsünü ya da dirisini bulmak isteyen Aysun, onu bulan ya da yerini haber verene büyük ödül vereceğini belitti.

Köpeğinin 20 gün önce çiftlikten kaybolduğunu ifade eden Berna Aysun, "Köpeğim 14 yıldır bizimle birlikteydi. Bizim evladımızdı. Köpeğimiz 20 gün önce çiftliğimizden ayrıldı. Güvenlik kamera görüntüleri var bir daha geri gelmedi. 20 gündür aramadık yer bırakmadık. Her kurumla iletişime geçtik ama bir sonuç alamadık. Ölüsünü veya dirisini bulmak istiyorum. Köpeğimin ölüsünü veya dirisini bulup haber verene ödül vereceğim. Duyan gören varsa bize haber versin" dedi. - BURSA

Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor - Son Dakika

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